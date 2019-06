Un "Facebook" de Wouf !

Mopets ( www.mopets.com ) est son nom et il est belge. Nancy Delhalle, qui est à la base du projet, explique que l’idée lui est venue quand elle a dû quitter sa maison à la campagne pour un appartement en ville. Un déménagement que son münsterländer, un chien de chasse au tempérament énergique, risquait d’appréhender difficilement. À la recherche d’avis sur des propriétaires de chiens qui auraient vécu la même expérience, elle s’est rendu compte qu’il n’existait aucune plateforme digitale qui permette d’échanger des expériences, des conseils, des avis de professionnels, etc.

Un réseau social dédié aux chiens et aux chats est désormais disponible et il est belge. Surréalisme ou business rentable?

Sud Presse"Vers solitaire à cause des sushis : toujours plus de cas "

; - © Tous droits réservés

De plus en plus de patients se présentent aux urgences avec des maux de ventre, de la diarrhée, des nausées, de la fatigue et une forte fièvre. Un point commun relie tous ces malades, tous sont des fans de sushis. Le poisson cru présent dans leur mets japonais préféré cachait un vilain parasite, le ténia.

" On le connaît le plus souvent sous le nom de ver solitaire et, en Europe, pour sa présence dans la viande. Mais avec la mode des sushis et des aliments crus, on voit de plus en plus de cas de ténia liés au poisson. Concrètement, ce ver blanc est ingéré en mer par des poissons qui sont à leur tour ingérés par l’homme lors de son repas. Il se fixe ensuite dans l’intestin et grandit petit à petit. Il peut ainsi passer de quelques centimètres de long à plus de 20 mètres ", nous confie Nicolas, un médecin généraliste.