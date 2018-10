Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

L'Avenir : "Et si le vote n'était pas obligatoire ? " - 1 électeur sur 10 ne va pas voter. Selon une simulation, un quart des électeurs ne viendraient plus voter si ce n'était plus obligatoire. Pour l'heure, c'est une obligation avec une amende à la clef si vous déroger à la règle !

La Libre : "Jamais le Diesel n'a été si cher ! " - C'est historique :1,634 euros le litre - ça s'explique à cause des taxes et du prix du baril de pétrole et ça peut continuer à augmenter ! Malgré le ticket inversé, ça n'empêche pas les augmentations.

La Nouvelle Gazette : "Une arène pour courses de drones - rue de la Montagne" - c'est de plus en plus à la mode, il est des championnats et de vrais compétiteurs qui s'affrontent. Vous devez piloter votre drone le plus rapidement possible avec des obstacles positionnés cà et là. Le tout confiné dans une arène.

Et au coeur de votre quotidien...

La DH : "un escape game pour recruter le candidat idéal" - Un escape game c'est un jeu basé sur le fait de devoir résoudre une énigme pour s'échapper d'une pièce. Belle occasion pour les employeurs de voir comment le potentiel candidat se comporte en groupe, comment il gère son sang froid, pour estimer aussi si il peut travailler en groupe, si il favorise la concertation, ... Un procédé très à la mode !

Sud Presse : " 2 290 cyclistes ont grillé un feu : 174 euros d'amende !" - On ne peut pas faire ce que l'on veut quand on est à vélo... L'amende peut être conséquente si vous grillé un feu, si vous ne laisser pas passer un piéton, ... Il est des infractions qui nous rappellent combien on ne fait pas ce qu'on veut à vélo !