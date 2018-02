Un Deano presque parfait... Un Deano plus piquant que jamais !

James Deano, de sa belle écharpe vêtu, a fait escale en nos studios pour nous présenter son nouveau one-man-show : Un Deano presque parfait.

Presque parfait... Ne nous affolons pas !

Rappeur, humoriste, snipper dans Le grand cactus, la vie de Deano est multi-facettes. Dans Un Deano presque parfait, l'artiste revient sur son parcours et la difficulté de devenir rappeur quand on est blanc, que l'on vient de Waterloo et que son père est flic. Il nous explique aussi comment on passe d’un tube radio (Les blancs ne savent pas danser) à chômeur puis humoriste. Un tourbillon de vannes des plus croustillantes qui soit. Un Deano qui se lâche ainsi que les 4 vérités sans

Je raconte énormément de bêtises, c'est un spectacle plus urbain !

"J'ai tout écrit"... c'est un spectacle plus personnel. C'est un spectacle plus piquant que le cactus. "J'aime déstabiliser les gens, les placer dans des tensions maladroites qui s'estompent de minute en minute bien entendu". Je parle de mon amour pour le chômage, je parle de mes convictions religieuses comme on ne peut en parler, je parle de mon parcours de rappeur, ... Les gens sauront quelques trucs sur moi mais pas tout... Ce sera presque parfait !

Et la musique ?... Notre homme a déjà racheter un peu de matériel, y'a plus ka donc ! L'occasion d'aller dans d'autres sentiments. Une chose à la fois! Ce que j'ai fait dans l'humour va me servir pour la musique aussi.

Pour les enfants de choeur... Beh tant qu'on n'a pas de menace des auditeurs on continue ! les salles sont full - full - full ! Show must go on.

Je n'ai plus l'âge de partir ! J'ai beaucoup moins d'ambitions qu'avant - quand j'étais jeune j'étais attiré par la grande réussite que je n'ai jamais touchée d'ailleurs et puis j'ai abandonné et je suis très bien comme ça !

Le 15 février à l'Os à Moëlle à Bruxelles

Du 22 au 25 février à la Comédie en île à Liège.