Un Belge champion d'Europe de jiu-jitsu pose avec le drapeau flamingant sur le podium

La Pro-League de football, elle, a coloré les stades d'arc-en-ciel.

Ce week-end du 22 au 24 février, la Pro League, en collaboration avec Voetbal Vlaanderen, l'ACFF et l’URBSFA, organisait sous le slogan "Football for All" le week-end arc-en-ciel contre l'homophobie, le racisme et d'autres formes d'inégalités. De cette façon, tant la Pro League et ses clubs, que les clubs du football amateur, s'engagent en faveur de la diversité et de la tolérance sur nos terrains et autour de ceux-ci. Le football est en effet pour tout le monde.