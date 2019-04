Un beau regard passe par un maquillage des yeux complet !

Et puis, dessiner ses sourcils peut permettre d’agrandir le regard. Il suffit d’appliquer une touche de lumière à l’extrémité des sourcils à l’aide d’un crayon, d’un enlumineur ou bien encore un fard à paupières clair. Utilisez l'ombre à paupières clair et la posez là où l'arcade se soulève.

Les sourcils, ça s'épile et puis ça se dessine. Oui, mais alors, pourquoi et comment dessiner ses sourcils ? Quel est la bonne couleur et quels sont les bons outils ? Quelle forme pour quel effet et pour quel visage ?

Un homme est-il plus sexy avec des lunettes ou avec des lentilles ?

; - © Tous droits réservés

Il faut savoir que beaucoup de personnes perçoivent un individu portant des lunettes comme quelqu’un de sérieux et d’intelligent, notamment dans les premiers instants d’une rencontre. Une étude révèle que l’on accorde, dans une évaluation sur photo, 14 points de QI de plus aux porteurs de lunettes qu’aux mêmes personnes photographiées sans lunettes. Le pouvoir non verbal des lunettes a frapper une fois de plus .

Cet impact diminue toutefois avec les lunettes à verres épais, les montures extravagantes à la Elton John ou les lunettes fantaisie très “flashy”. Des lunettes plus larges que le visage confèrent souvent un air plus autoritaire, plus vieux et plus sérieux.