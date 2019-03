Un an après sa victoire à The Voice, Valentine est enfin de retour: elle sort son premier single "Sans disparaître" !

A la réalisation du titre, on retrouve les deux autres membres de Puggy : Romain et Ziggy.

Valentine est la gagnante de la saison 7 de The Voice Belgique

Voilà presque un an qu’on n’avait plus de ses nouvelles ! Après sa victoire incontestée à " The Voice Belgique " la saison dernière, Valentine (Brognion) a continué sa vie d’étudiante. Et elle a pris le temps avant de livrer, ce vendredi, son 1er single (chez Universal), " Sans disparaître ", efficace, tout en douceur et surtout, qui lui ressemble. Mais qui est la Hennuyère Valentine ? Une chanteuse étonnante de 21 ans à la voix d’or, pleine de vie et de mélancolie aussi.