Typh Barrow chante Brel... Un moment suspendu et c'est cadeau !

Quand on a que l'amour... et qu'en plus on a Typh Barrow qui nous offre une prestation à couper le souffle, c'est juste un moment suspendu qui a envoûté le studio du 8/9 ce matin.

Brel à l'honneur...

Ce dimanche c'est la Fête de l’Iris et ce sera avec Typh !

La région de Bruxelles-Capitale fête son 29 anniversaire et c'est donc à cette occasion que de nombreux événements sont organisés, parmi ceux-ci : Mixity; un concert qui rassemble plusieurs artistes autour des chansons de Jacques Brel.

Ce sera Place des Palais, ce dimanche, à 18h30 avec Typh, Maurane, José Van Dam, Marka, BJ Scott, Renato Bernardo, ... et beaucoup d’autres artistes commémoreront les 40 ans de la disparition de Jacques Brel.

ré-interpréter Brel, c'est immense. Ce sera avec Maurane et BJ Scott que Typh partagera ce moment. Des rencontres émouvantes pour la jeune artiste.

Voici un petit avant-goût a nous mettre le frisson : "Quand on a que l'amour" chanté par Typh, c'est juste à couper le souffle, c'est juste un moment suspendu. C'est cadeau !

Vous avez adoré, vous aussi vous êtes sous le charme ? Découvrez l'artiste également en concert le 5 octobre à l’Ancienne Belgique.