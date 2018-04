Tu ne sais pas ? Non... Théophille Renier sera en live ce soir dans The Voice Belgique.

Julie épingle pour nous trois superbes sorties musicales cette semaine avec notamment celle de Théophille Renier qui nous présente enfin son premier single : "Tu ne sais pas"... Séquence émotion : L'heureux élu The Voice 2017 proposera ce titre durant les Lives de ce soir - on ne lui met pas la pression mais entre souvenirs et Inédit, ça va être haut les coeurs !

Enfin un single pour le gagnant de The Voice 2017 : Théophille Renier . "Tu ne sais pas" ! Si si ... nous on sait que ce titre est une grande première que The Voice présentera à l'occasion des Lives de ce soir. Il a un espèce de flegme avec une empreinte vocale très marquée, il a beaucoup de style, c'est même atypique ! Un peu électro, épuré, tranquille avec une voix posée - flegmatique. Notez que Théophile sera aussi l'invité de Quoi de Neuf? vers 18h35 avant de monter sur le plateau de Médiarives...

8/9 - © Tous droits réservés

Emmanuel Moire est enfin de retour ! Ah beh oui ça fait trois ans qu'on l'attendait. Il a pris un nouveau virage musical, il s'est entouré de nouvelles personnes, il aborde différemment la musique... Et si on nous parlait d'amour ? Oh oui avec des mots qui nous font du bien - on dit OUI. Un côté plus solaire, plus profond, plus ouvert, ... et ça nous plait. C'est lui qui a écrit les textes, qui compose, ... Le disque de la maturité à découvrir !