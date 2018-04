Tu ne sais pas... Le premier single de Théophile Renier élu The Voice 2017 !

Théophile Renier, le gagnant de la saison précédente de The Voice Belgique était avec nous dans ce 8/9 pour nous présenter son nouveau single Tu ne sais pas. Ca y'est, il est sorti !

Théophile c'est un des seuls talents à avoir repris le gros tube de Larusso... Un grand moment télé qu'on se remet déjà dans les oreilles.

Tu ne sais pas...

"C'est une chanson écrite il y a 7 mois - on recherchait le côté déclamation et produit hip hop".

L'album est en préparation - Théopohile aimerait proposer un singel fin mai et puis vers le mois de septembre on sortira l'opus. Ce serait dans la même veine que "tu ne sais pas" - il y a aura du piano voix aussi.

The Voice, ça m'a permis de ne faire plus que de la musique !

Et côté pronostic pour cette saison de The Voice Théophile, "tu ne sais pas... qui va gagner ?" : J'aime beaucoup Soraya et Valentine ! Voilà qui est dit.