Le 8/9

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Tu as les cheveux couleur gras foncé ? Alors "VIENS" ...

Chouette c'est vendredi et qui dit vendredi dit ... Le défi ! 

Examens - Mucus - peinture et zorro sont les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine. 4 mots hissés dans cette folle aventure plus fraîche que jamais. La belle aux cheveux gras foncé viendra t'elle, répondra t'elle à l'appel ? 

VIENS! 

 

LA NUIT VIENT DE TOMBER

UN’ CHANCE C’EST DU REZ-DE-CHAUSSEE

SUR L’ECHELLE DE CE QUI EST HAUT

LE REZ-DE-CHAUSSEE, EST AU ZERO

LE PREMIER ETAGE C’EST PLUS HAUT

MAIS C’EST MOINS HAUT QUE LE GRENIER

SAUF SI ON PARLE DE PLAIN PIED

OU BIEN S’IL N’Y A PAS DE GRENIER

TES CHEVEUX SONT COULEUR GRAS FONCE

TA ROBE EST NOIRE

ELLE SENT LA NAPHTALINE

ON DEVINE QU’ELLE SORT DE L’ARMOIRE

TES CHAUSSURES SONT TROP PETITES

OU BIEN TES PIEDS SONT TROP GRANDS

TU AS MIS DU PARFUM

IL FAUT DIRE QU’IL ETAIT TEMPS

TANT PIS VIENS….VIENS

DANSE AVEC MOI…VIENS

MAIS PAS TROP PRES…VIENS…

JE TE PREVIENS…VIENS 

CE SOIR C’EST LE GRAND SOIR

LE SOIR DE TON PREMIER BAL

ET MOI J’ESPERE EN SECRET

QUE CE SERA LE DERNIER

QUAND TU DANSES, TU DANSES

MAIS TU NE FAIS PAS QUE CA

QUAND TU DANSES, TU PARLES

Y’A RIEN DE PIRE QUE CA

TU ME PARLES DE TOUS TES EXAMENS MEDICAUX

LAISSE TES EXAMENS SUR TES HANCHES 

ET GARDE LE TEMPO

TU PENSES AVOIR LE RYTHME DANS LA PEAU 

MAIS EN VOYANT TOUT CE MUCUS

JE CROIS PLUTOT QUE C’EST DE L’ACNE OU DE L’IMPETIGO

TANT PIS VIENS….VIENS

DANSE AVEC MOI…VIENS

MAIS PAS TROP PRES…VIENS…

JE TE PREVIENS…VIENS

QUESTION MAQUILLAGE

ENFIN PLUTOT QUESTION PEINTURE

TU N’Y A PAS ETE AVEC LE DOS DU PINCEAU

TU AS MAQUILLE TES YEUX FACON ZORRO

SAUF QUE QUAND ZORRO TRANSPIRE

SON MASQUE NE FOND PAS

C’EST VRAI QUE ZORRO FAIT TOUT MIEUX

IL FAIT TOUT MIEUX QUE TOI

TU ME DIS QUE PUISQUE C’EST COMME CA

JE N’AI QU’A SORTIR AVEC ZORRO

TU PENSES BIEN QUE J’AI ESSAYE

MAIS LE GARCON N’EST PAS FACILE A PECHO

ET PUIS IL EST DEJA FIANCE

DEPUIS QUELQUES ANNEES

AVEC SON CHEVAL

ON RACONTE MEME QU’ILS VONT  SE MARIER

TANT PIS VIENS….VIENS

DANSE AVEC MOI…VIENS

MAIS PAS TROP PRES…VIENS…

ET C’EST PAS GRAVE SI …TU N’VIENS PAS

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