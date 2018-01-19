Tu as les cheveux couleur gras foncé ? Alors "VIENS" ...

Chouette c'est vendredi et qui dit vendredi dit ... Le défi !
Examens - Mucus - peinture et zorro sont les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine. 4 mots hissés dans cette folle aventure plus fraîche que jamais. La belle aux cheveux gras foncé viendra t'elle, répondra t'elle à l'appel ?
VIENS!
LA NUIT VIENT DE TOMBER
UN’ CHANCE C’EST DU REZ-DE-CHAUSSEE
SUR L’ECHELLE DE CE QUI EST HAUT
LE REZ-DE-CHAUSSEE, EST AU ZERO
LE PREMIER ETAGE C’EST PLUS HAUT
MAIS C’EST MOINS HAUT QUE LE GRENIER
SAUF SI ON PARLE DE PLAIN PIED
OU BIEN S’IL N’Y A PAS DE GRENIER
TES CHEVEUX SONT COULEUR GRAS FONCE
TA ROBE EST NOIRE
ELLE SENT LA NAPHTALINE
ON DEVINE QU’ELLE SORT DE L’ARMOIRE
TES CHAUSSURES SONT TROP PETITES
OU BIEN TES PIEDS SONT TROP GRANDS
TU AS MIS DU PARFUM
IL FAUT DIRE QU’IL ETAIT TEMPS
TANT PIS VIENS….VIENS
DANSE AVEC MOI…VIENS
MAIS PAS TROP PRES…VIENS…
JE TE PREVIENS…VIENS
CE SOIR C’EST LE GRAND SOIR
LE SOIR DE TON PREMIER BAL
ET MOI J’ESPERE EN SECRET
QUE CE SERA LE DERNIER
QUAND TU DANSES, TU DANSES
MAIS TU NE FAIS PAS QUE CA
QUAND TU DANSES, TU PARLES
Y’A RIEN DE PIRE QUE CA
TU ME PARLES DE TOUS TES EXAMENS MEDICAUX
LAISSE TES EXAMENS SUR TES HANCHES
ET GARDE LE TEMPO
TU PENSES AVOIR LE RYTHME DANS LA PEAU
MAIS EN VOYANT TOUT CE MUCUS
JE CROIS PLUTOT QUE C’EST DE L’ACNE OU DE L’IMPETIGO
TANT PIS VIENS….VIENS
DANSE AVEC MOI…VIENS
MAIS PAS TROP PRES…VIENS…
JE TE PREVIENS…VIENS
QUESTION MAQUILLAGE
ENFIN PLUTOT QUESTION PEINTURE
TU N’Y A PAS ETE AVEC LE DOS DU PINCEAU
TU AS MAQUILLE TES YEUX FACON ZORRO
SAUF QUE QUAND ZORRO TRANSPIRE
SON MASQUE NE FOND PAS
C’EST VRAI QUE ZORRO FAIT TOUT MIEUX
IL FAIT TOUT MIEUX QUE TOI
TU ME DIS QUE PUISQUE C’EST COMME CA
JE N’AI QU’A SORTIR AVEC ZORRO
TU PENSES BIEN QUE J’AI ESSAYE
MAIS LE GARCON N’EST PAS FACILE A PECHO
ET PUIS IL EST DEJA FIANCE
DEPUIS QUELQUES ANNEES
AVEC SON CHEVAL
ON RACONTE MEME QU’ILS VONT SE MARIER
TANT PIS VIENS….VIENS
DANSE AVEC MOI…VIENS
MAIS PAS TROP PRES…VIENS…
ET C’EST PAS GRAVE SI …TU N’VIENS PAS