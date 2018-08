Petit détour par la librairie avec Cyril qui épluche pour nous les dossiers croustillants mis en avant dans les magazines.

C'est une actu assez glauque cette semaine et on commence d'entrée de jeu avec une grande question existentielle :

- CinétéléRevue : "Quel avenir pour les Kids United ? " - Un dossier lourd - De nouveaux noms s'affichent au sein du groupe - la plus petite ne l'est plus du coup - Et pour Gloria c'est en tant que tatoueuse qu'elle se voit plus tard !

- Moustique : On a un titre de champion d' Europe, c'est pas mal... mais "Triste Champion d' Europe"... Oui, mais on est champion tout de même ! Nous payons 461 euros de plus par an que les Hollandais et 411 euros de plus que les Français ! La faute à la TVA notamment. Et pour 2040, ce sera une augmentation de 32% de plus. De vrais champions !

- Paris Match : "La Grande Evasion".. Ca cartonne ! Le magazine exhiber la photo d'une prison à Breda... Une prison vide. A défaut de prisonniers, ce site s'est transformé en jeu. Vous voici dans les conditions réelles d'un prisonnier qui n'a que 3 heures pour tenter de s'évader. Le succès est au rendez-vous, ça cartonne "ferme" !

- Paris Match toujours : "Ben... Un policier qui a du flair". Ce chien est unique au monde, il est le seul à pouvoir détecter des traces de sang et de corps en décomposition dans la mer ! Il faut l'Flair ...