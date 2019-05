Tree... Wendy Nazare nous revient avec ce single très prometteur

Wendy Nazaré - TREE - 13/05/2019 New single from the upcoming album TREE. Buy / Listen / Share : https://song.link/i/1453141163 Directed by : http://www.crisdealmeida.com/ Make up : Antonia Rosa / Caroline Mazure Drums : Fabian Haimovici Bass : Alain Rinallo Guitar : Zach Février Oud : Karim Baggili Choir : Ingrid Ekomie / Joyner Effam / Carole Lracagne / Nathalie Diane Mopondi / Vicky Apleni Authors : Wendy Nazaré / Joshua E. Jamison Composers : Wendy Nazaré / Christophe Henin