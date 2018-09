Transpiration? David a la solution!

Tous les jeudis dans le 8/9, David Jeanmotte fait son relooking ! Cette semaine : Soprano qui devient coach dans The Voice France et Chris (tine and the Queens) qui sort bientôt son nouvel album.

Petit conseil d'abord pour les filles qui ont le visage rectangulaire comme Chris... N'hésitez pas à jouer avec les obliques comme pour une mèche et les arrondis pour des lunettes par exemple.

Un conseil qui vaut pour tout le monde, si vous avez tendance à transpirer du visage, plusieurs petits trucs peuvent vous aider à moins transpirer comme boire du jus de citron ou du jus de tomate. Les gélules de sauge donnent de bons résultats également.

Pour éviter les auréoles sous les bras, les serviettes hygiéniques collées à la chemise ou au t-shirt fonctionnent bien. Sinon, fotter un citron sous les aisselles permets de resserrer les pores de la peau.