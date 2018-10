Trajectoires... 11 récits extraordinaires de joueurs et entraîneurs au destin ordinaire !

- - © Tous droits réservés

Le football, c’est de l’émotion, de l’adrénaline pure. Il provoque rires, pleurs, amusements ou énervements et,

bien entendu, des discussions animées et sans fin. Le foot, c’est comme la vie en fait. Il faut l’aimer passionnément et profiter de chaque instant...

Ceux qui le pratiquent, comme les joueurs et entraîneurs que vous allez découvrir dans ce deuxième volume de

Trajectoires, connaissent aussi la différence entre " taper dans un ballon " et " être footballeur ". En réalité, "être footballeur", c'est l'essence même de la discipline dans ce qu'elle a de plus pur. Tous les acteurs de ce livre, animés d'une même passion, essayent de toucher à la noblesse de ce sport à travers leurs souvenirs, leurs excès, leurs réussites ou leurs échecs...

Si tous rêvent, peut-être secrètement, de reconnaissance, tous sont conscients qu'ils jouent un rôle important, ne fût-ce qu'à leur niveau, et qu'ils ont leur place dans la petite histoire de cette discipline.

Récits de :

Mickaël Antoine-Curier, Yahya Boumediene, Dražen Brnčić, Régis Brouard, Mathieu Cornet, Alan Gérard, Christian Kabasele, Ugo Kasuku, Adrian Murcia, Jeffrey Rentmeister, Joe Tshupula.