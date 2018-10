Toute la presse porte AZNAVOUR en haut de l'affiche !

Petit détour chagrin par la librairie ce matin avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux et comme nous le savons - c'est de deuil que se couvre les pages de la presse ce matin pour rendre hommage à ce grand artiste.

La Capitale : "FOR ME - FORMIDABLE - AZNAVOUR... La plus grande voix de la chanson française s'est éteinte à 94 ans. "

La DH : "En haut de l'affiche pour l'éternité"

Le Soir : "Emmenez-moi au pays des merveilles"

L'artiste est pleuré & vénéré dans bien des pays tant sa carrière fut internationale. La presse flamande ne retient pas ses larmes et laisse couler l'encre aussi sur la disparition du chanteur.

Aznavour - une voix - une plume - une légende ... A découvrir en un clic sur Auvio - ici

La DH : "nos smartphones pour prédire les mouvements de foule" - des chercheurs ont mis au point un système pour mesurer la densité d'une foule et prédire les mouvements. Un système qui sera testé pour les plaisirs d'hiver et utilisé pour le Tour de France 2019.

Sud Presse : "les parents râlent : le prix des classes de neige s'envole" - les prix ont augmentés, c'est un gros budget - la commune se défend en annonçant des prix pas encore définitifs. Les profs parvenaient a avoir des bons prix, la commune met la main sur la situation... A profit .. ou pas ?

La DH : "Un belge sur trois se fait voler son petit déjeuner" - des médecins volent le déjeuner des infirmières par exemple... pas beau le monde on vous le dit !