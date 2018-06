Tous les signaux sont au vert pour nos Diables !

Jour J pour nos Diables, à quelques heures du coup d'envoi, on rejoint Manu Jous en direct de Moscou pour prendre la température.

Déjà - Côté régime alimentaire... Notre Manu ne s'est pas mis à la mode Russe. "On fait avec ce que l'on trouve - on ne fait pas dans le diététique" - Pas de souvenirs impérissables ni périssables d'ailleurs !

- L'état d'esprit avant la rencontre de ce soir ?

Il est excellent, Les Diables sont impatients - ça fait pratiquement un mois qu'ils préparent l'événement - tous les signaux sont au vert - il est un grand enthousiasme. Personne n'ose croire au scénario catastrophe.

Côté météo il fait chaud et humide, les Diables devront gérer !

En cas de défaite ? Ce serait de l'impro sur antenne car personne ne l'envisage un seul instant , ... On a un calendrier qui permet d'aller crescendo et puis... On n'a plus perdu un premier match depuis 1986 ! NON... Personne ne l'envisage !