Peut-être bientôt ou peut-être plus tard - tôt ou tard - on connaîtra la fin de l'histoire. Ingénieur, mirabelle et bbq voici le cocktail to be fruit car peut-être bientôt ou peut-être plus tard - tôt ou tard - on connaîtra la fin du bazar !

Made in Jean-Luc Fonck.

TOT OU TARD

FAUT PAS ETRE INGENIEUR

POUR ALLUMER UNE LAMPE A HUILE

MAIS FAUT ETRE UN GENIE

POUR HABITER A L’INTERIEUR

ON NE NOUS DIT JAMAIS

QUE CE CE QUI SE PASSE

ON NE NOUS PARLE PAS

DE CE QUI NE SE PASSE PAS

ON NE NOUS PARLE PAS DES MORTS QUI N’SONT PAS DECEDES

IL RESTE TOUJOURS UN PEU D’EAU DANS LE GAZ

T’ES QUI TOI?

C’EST QUI LUI ?

MIRABELLE OU KIWI

I WANT TO BE FRUIT

PEUT-ETRE BIENTOT

OU PEUT-ËTRE PLUS TARD

TOT OU TARD

ON CONNAITRA LA FIN DE L’HISTOIRE

PEUT-ETRE BIENTOT

OU PEUT-ETRE PLUS TARD

TOT OU TARD

ON CONNAITRA LA FIN DU BAZAR

SUR DEUX MILLE MULES

Y’A QUE MILLE MALES

MAIS Y’A PAS D’MAL

LES MULES N’ONT PAS D’ETAT D’ANE

J’ETAIS VHS

ET PUIS DVD

MAINTENANT JE SUIS

COMPLETEMENT BLUE RAY

SI CA NE T’EST PAS ENCORE ARRIVE

RASSURE-TOI TA TETE

CA NE VA PAS TARDER

SI CA NE T’EST PAS ENCORE ARRIVE

RASSURE-TOI TA TETE

CA NE VA PAS TRAINER

PEUT-ETRE BIENTOT

OU PEUT-ËTRE PLUS TARD

TOT OU TARD

ON CONNAITRA LA FIN DE L’HISTOIRE

PEUT-ETRE BIENTOT

OU PEUT-ETRE PLUS TARD

TOT OU TARD

ON CONNAITRA LA FIN DU BAZAR

PEUT-ETRE BIENTOT

OU PEUT-ËTRE PLUS TARD

TOT OU TARD

ON CONNAITRA LA FIN DE L’HISTOIRE

PEUT-ETRE BIENTOT

OU PEUT-ETRE PLUS TARD

TOT OU TARD

ON CONNAITRA LA FIN DU BAZAR

JE DANSE TOUT NU AUTOUR DU BARBECUE

EN ATTENDANT QUE LA VIANDE SOIT CUITE

POUR PASSER LE TEMPS JE BOIS DES COUPS

LES COTELETTES SONT CRUES POURTANT JE PRENDS UNE CUITE

POUR LA FETE DES MERES

JE SUIS ALLE SUR TWITTER

ACHETER UN BOUQUET DE FOLLOWERS

DES FOLLOWERS DE TOUTES LES COULEURS

DES ROSES, DES BLEUS ET DES QUI FONT PEUR

PEUT-ETRE BIENTOT

OU PEUT-ËTRE PLUS TARD

TOT OU TARD

ON CONNAITRA LA FIN DE L’HISTOIRE

PEUT-ETRE BIENTOT

OU PEUT-ETRE PLUS TARD

TOT OU TARD

ON CONNAITRA LA FIN DU BAZAR