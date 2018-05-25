Peut-être bientôt ou peut-être plus tard - tôt ou tard - on connaîtra la fin de l'histoire. Ingénieur, mirabelle et bbq voici le cocktail to be fruit car peut-être bientôt ou peut-être plus tard - tôt ou tard - on connaîtra la fin du bazar !
Made in Jean-Luc Fonck.
TOT OU TARD
FAUT PAS ETRE INGENIEUR
POUR ALLUMER UNE LAMPE A HUILE
MAIS FAUT ETRE UN GENIE
POUR HABITER A L’INTERIEUR
ON NE NOUS DIT JAMAIS
QUE CE CE QUI SE PASSE
ON NE NOUS PARLE PAS
DE CE QUI NE SE PASSE PAS
ON NE NOUS PARLE PAS DES MORTS QUI N’SONT PAS DECEDES
IL RESTE TOUJOURS UN PEU D’EAU DANS LE GAZ
T’ES QUI TOI?
C’EST QUI LUI ?
MIRABELLE OU KIWI
I WANT TO BE FRUIT
PEUT-ETRE BIENTOT
OU PEUT-ËTRE PLUS TARD
TOT OU TARD
ON CONNAITRA LA FIN DE L’HISTOIRE
PEUT-ETRE BIENTOT
OU PEUT-ETRE PLUS TARD
TOT OU TARD
ON CONNAITRA LA FIN DU BAZAR
SUR DEUX MILLE MULES
Y’A QUE MILLE MALES
MAIS Y’A PAS D’MAL
LES MULES N’ONT PAS D’ETAT D’ANE
J’ETAIS VHS
ET PUIS DVD
MAINTENANT JE SUIS
COMPLETEMENT BLUE RAY
SI CA NE T’EST PAS ENCORE ARRIVE
RASSURE-TOI TA TETE
CA NE VA PAS TARDER
SI CA NE T’EST PAS ENCORE ARRIVE
RASSURE-TOI TA TETE
CA NE VA PAS TRAINER
PEUT-ETRE BIENTOT
OU PEUT-ËTRE PLUS TARD
TOT OU TARD
ON CONNAITRA LA FIN DE L’HISTOIRE
PEUT-ETRE BIENTOT
OU PEUT-ETRE PLUS TARD
TOT OU TARD
ON CONNAITRA LA FIN DU BAZAR
PEUT-ETRE BIENTOT
OU PEUT-ËTRE PLUS TARD
TOT OU TARD
ON CONNAITRA LA FIN DE L’HISTOIRE
PEUT-ETRE BIENTOT
OU PEUT-ETRE PLUS TARD
TOT OU TARD
ON CONNAITRA LA FIN DU BAZAR
JE DANSE TOUT NU AUTOUR DU BARBECUE
EN ATTENDANT QUE LA VIANDE SOIT CUITE
POUR PASSER LE TEMPS JE BOIS DES COUPS
LES COTELETTES SONT CRUES POURTANT JE PRENDS UNE CUITE
POUR LA FETE DES MERES
JE SUIS ALLE SUR TWITTER
ACHETER UN BOUQUET DE FOLLOWERS
DES FOLLOWERS DE TOUTES LES COULEURS
DES ROSES, DES BLEUS ET DES QUI FONT PEUR
PEUT-ETRE BIENTOT
OU PEUT-ËTRE PLUS TARD
TOT OU TARD
ON CONNAITRA LA FIN DE L’HISTOIRE
PEUT-ETRE BIENTOT
OU PEUT-ETRE PLUS TARD
TOT OU TARD
ON CONNAITRA LA FIN DU BAZAR