Todiefor nous présente son nouveau titre "Forever Young" (Best of)

Todiefor pour son titre Forever young classé depuis plusieurs semaines dans le Tip Top.

Après Cool Kids, le producteur Bruxelles Luca Pecoraco, alias Todiefor, accompagne notre début d’été avec Forever Young. Ce nouveau titre figurera sur son premier EP Cool Kids qui vient de sortir.

Pourquoi "To die for" car c'est une expression anglaise qui signifie "Prêt à tout"... Sa carrière a démarré en 2013 et pourtant ce n'est que l'année dernière qu'on en entend parler... Normal car c'est dans la musique électro qu'il a débuté. Ce n'est qu'en 2017, qu'il s'est lancé dans une musique plus "mainstream"...

Todiefor sera dans tous les festivals de l’été :

Au Pukkelpop le 17 août et au Brussels Summer Festival le 18.