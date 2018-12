Tirage au sort pour l'Euro 2020?

Focus sur l'actualité sportive de ce week-end avec Manu Jous qui dresse le portrait de quelques faits marquants.

- On connait les noms des pays que la Belgique va affronter à l'Euro 2020.

A l'issu du tirage au sort qui a eu lieu à Dublin, les groupes ont été validés, mais est-ce vraiment un coup du sort?

Alors que l'Euro se passera dans 12 villes de 12 pays différents, certains aspects semblent avoir été calculés pour diverses raisons :

Premièrement, il ne fallait pas qu'il y ai plus de 2 pays organisateurs ensemble, dans un groupe, pour ne pas risquer que ceux-ci soient éliminés et que le public ne vienne pas. Deuxièmement, le contexte géo-politique. Troisièmement, le critère de la distance. Quatrièmement, le critère des hivers trop rigoureux : pour éviter le risque de trop de match annulés.

Bref, tant de critères qui permettaient presque de deviner les groupes à l'avancer.

La Belgique affrontera donc : Russie, Ecosse, Chypre, Kazakhstan et Saint-Marin.

- Le Club de Courtrai va échapper à une sanction pour chants racistes.

Le 11 novembre dernier, alors que Courtrai disputait un match contre le Standard, deux joueurs du Standard ont été victimes de chants racistes, de cris et gestes déplacés. Malheureusement, aucune sanction ne sera appliquée. Pourquoi? Car le Parquet de l'Union Belge n'a pas saisi la bonne commission (ce n'était pas des chants collectifs, mais individuels) et donc, il y avait un vice de procédure.

- Coup de chapeau à Joachim Gérard !

Pour la troisième fois, il remporte le Masters de tennis en fauteuil roulant après 2015 et 2016.