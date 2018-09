Tiger Woods revient dans le top 15 du classement mondial !

Petit focus sur les grands événements sportifs de ce week-end avec Thierry Luthers...

Côté foot... Anderlecht sur le fil a battu le standard sur le fil . Le football ça tient à peu de choses - sur un but de dernière minute - Quid des deux coaches ? Michel Preud'homme est un compétiteur et donc un mauvais perdant ! Il a quitté le terrain.

Côté Golf ... Quel grand moment tv avec le retour incroyable de Tiger Woods - il n'avait plus gagné de tournoi depuis plus de 3 ans - c'est son 80ème succès sur le cercle Américain - il a 42 ans a eu de gros problèmes de dos - il était tombé au-delà de la 700ème place mondiale alors que là il remonte dans le top 15 du classement mondial ! Le we prochain ce sera un événement majeur : La ryder cup - on va beaucoup en parler comme c'est près de chez nous - en région Parisienne. Les américains sont favoris ils ont une équipe terrible mais les Européens ont l'avantage du terrain. C'est un événement très intéressant à regarder. L'impact est énorme - il est une ferveur assez nationaliste.