Thierry Neuville... En route vers une issue historique !

Petit focus sur l'actu sport avec Thierry Luthers qui nous revient en grande forme...

Côté foot...

Les mauves ont 12 points sur 12 !... Ils ont bien travaillés durant le Mercato et ce sera donc une saison très intéressante pour eux !

- 8/12 pour le standard ce qui est honorable pour le nouveau coach... Ils sont en rodage mais c'est une saison qui s'annonce plus sereine que les précédentes. Ils sont bien parti ... avec Preud'homme - leur nouveau coach de qualité.

- 3ème défaite pour Charleroi et pourtant ils jouent bien ! Ils ne sont pas récompensés de leurs efforts.

Sport moteur...

Le rallye d' Allemagne... Thierry Neuville limite la casse & termine 2ème - Notre compatriote creuse l'écart. Il reste 4 manches avec ce rdvs en septembre en Turquie - On pense s'orienter vers une issue historique puisque jamais aucun pilote Belge ne fut champion du monde de rallye - même si sa voiture n'est pas des plus performante pour le moment. Il va devoir être très tactique mais on y croit.

Tennis - Goffin ... Il a été blessé lors de la demi finale mais là il est bien - il revient à un bon niveau - il fait une semaine remarquable.