Thierry Lhermitte, Marc Lavoine et Céline Dion sont au top... modèle avec David Jeanmotte !

Trois personnalités sont sous les feux de l'actualité ces jours-ci et David Jean motte les passe au grill aussi sous d'autres coutures. Petite séance relooking pour Thierry Lhermitte, Marc Lavoine et Céline Dion, c'est par ici...

Thierry Lhermitte... Il a une super vieillesse ! C'est un beau grand père mais oui Thierry, la vieillesse est là. Que faire alors pour exfolier les tâches du visage ? Bas les masques ... Que ce soit un masque avec du miel et du sucre roux - hop au frigo et puis on masse le visage délicatement avec des rotations, que ce soit un masque au citron et au miel ou encore le fameux oignon rouge qu'on frotte directement... Tous ces remèdes sont des abrasifs naturels. David nous saupoudre de tous ces bons conseils !

Marc Lavoine ... Il était canon et il est encore et toujours canon. Il n'y a que les nasogéniens a atténuer. Avec de l'huile d'argan on masse de haut en bas et de bas en haut pour assouplir la ride. On ajoute ensuite de l'acide hyaluronique pour aplatir cette ride. En même temps, c'est un peu sa marque de fabrique à Marc non ? Mais atténuer un peu le trait, ça peut ajouter un plus.

Céline Dion... Elle est refaite de partout, ça c'est dit. On va juste défroisser les cernes en mettant deux sachets de camomille au frigo et qu'on applique ensuite sur les cernes... C'est miraculeux ! Hmmm on aime ces remèdes simples, naturels & efficaces... Merci David !