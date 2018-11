The Wife... Un film féministe mais dans la subtilité !

En 1927, Norbert Dragonneau et Albus Dumbledore, un professeur renommé de l'école de sorcellerie de Poudlard, font équipe pour déjouer les plans du mage noir, Grindelwald qui souhaite rassembler des sorciers de " sang-pur " afin de régner sur l’ensemble de la population non magique.

En 1927, Norbert Dragonneau et Albus Dumbledore, un professeur renommé de l'école de sorcellerie de Poudlard, font équipe pour déjouer les plans du mage noir, Grindelwald qui souhaite rassembler des sorciers de " sang-pur " afin de régner sur l’ensemble de la population non magique.

En 1927, Norbert Dragonneau et Albus Dumbledore, un professeur renommé de l'école de sorcellerie de Poudlard, font équipe pour déjouer les plans du mage noir, Grindelwald qui souhaite rassembler des sorciers de " sang-pur " afin de régner sur l’ensemble de la population non magique.

En 1927, Norbert Dragonneau et Albus Dumbledore, un professeur renommé de l'école de sorcellerie de Poudlard, font équipe pour déjouer les plans du mage noir, Grindelwald qui souhaite rassembler des sorciers de " sang-pur " afin de régner sur l’ensemble de la population non magique.

En 1927, Norbert Dragonneau et Albus Dumbledore, un professeur renommé de l'école de sorcellerie de Poudlard, font équipe pour déjouer les plans du mage noir, Grindelwald qui souhaite rassembler des sorciers de " sang-pur " afin de régner sur l’ensemble de la population non magique.