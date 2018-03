The Voice Belgique... Stéphanie Euphoria donne le ton en LIVE !

The Voice Belgique les Lives - top deuxième, et oui c'est bien pour ce soir à la télé... Foot oblige !

Stéphanie Euphoria, talent de l'équipe de Vitaa est avec nous ce matin pour partager ses émotions du jour.

Et c'est du stress qui est au rendez-vous pour la candidate car oui deux talents vont quitter l'aventure ce soir. "Je me concentre pour faire quelque chose de bien, ce n'est pas nous qui décidons".

Stéphanie a beaucoup travaillé, comme toujours pour nous présenter sa prestation du jour. Mise en confiance par sa coach et en toute complicité avec celle-ci, Stéphanie tente sa chance sur le plateau The Voice car la chanson, la musique, c'est sa vie.

"L'énergie est parfois plus importante que les notes en elles-mêmes"

Ce soir ce sera sur un titre de Lady Gaga que Stéphanie défendra sa voix ! Ce sera une version plus rock, plus dark, plus personnelle.

Et n 'hésitez pas à voter pour vos talents coup de cœur !