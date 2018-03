The Voice Belgique... Pour Selim, ça commence par un pile ou face !

Selim était le premier talent à monter sur le ring pour défendre sa place lors des duels hier soir. Il est avec nous ce matin pour nous proposer un petit debrief de cette soirée riche en émotions.

Une émission pleine d'humilité ...

Pierre, un talent très rock'n Roll, affirme clairement être le meilleur chanteur :

Je fais The Voice et je vais aller aux Live parce que je suis le meilleur chanteur !

Alors est-il le meilleur chanteur ? Il a en tous cas remporté son duel - "il dégage quelque chose et se joue du pouvoir de l'intention" selon Cathy. Entre insolence et force de l'intention... à chacun son talent !

Pour Selim ce fut un duel sur une chanson de Rita Mitsouko : "Je suis à 1000 lieux de la chanson française"... Je suis sorti de ma zone de confort et ce fut fatal pour moi. Et oui notre talent ne poursuivra pas l'aventure auprès de son coach. En même temps fan de Johnny, Selim a absolument tenu a être aux obsèques du chanteur. De retour un peu tardif à Bruxelles, ce fut le lendemain de la veille pour le duel ! Surpriiiiise... Et bien non, ce n'est pas fini pour lui. Notre talent sera dans la catégorie des talents volés ! Ca y'est - ça sent le ticket pour les Live cette fois.

On revient sur le parcours un peu "pile ou face" de Selim qui se joue de chance... et de talent !