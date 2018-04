The Voice Belgique : Léa - Deborah... Le choix en Live qui surprend !

Nous voici au lendemain du 4ème Live de The Voice Belgique et BJ va - de sa petite voix matinale - debriefer tout cela avec nous !

Deborah - Léa : deux prestations qui s'entrechoquent !

Contre toute attente, c'est Deborah qui fut sélectionnée ! Beh BJ - que s'est-il passé du haut de votre siège ? "C'est de ma faute et donc je sauve Deborah" - Léa est excellente mais j'essaie de donner des chances à chacun - je n'ai pas eu assez de temps pour bosser la prestation de Deborah - pour travailler - c'est de ma faute et donc je sauve Deborah.

Et Jeff ? Un tout autre Jeff qu'on a vu sur scène hier. "Et un jour une femme" - c'est sur un titre de Florent Pagny que nous avons tous succombé au flot d'émotions ! ... Un véritable moment suspendu !

Valentine... exceptionnelle comme à chaque fois et la réaction de BJ ne s'est pas faite attendre :

"moi je suis vraiment fan et c'est certain que tu as quelque chose à offrir à la Belgique... "

"Je suis putainement contente que ça se passe ici d'abord ! "

Voilà notre BJ qui contribue aussi à sa façon à tout l'enrichissement de notre belgitude ! Ne change rien BJ - on t'aime vachement bien comme tel !