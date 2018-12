Zap télé

Comme vous le savez, The Voice Belgique affiche et signe sa 8ème saison déjà ! De nouveaux coaches constituent l'équipe - seront sur les fauteuils rouges cette année : la pétillante Thyp Barrow (notre dite "Amy Winehouse avec sa petite jazzy touch), slimane, Vitta et Matthew Irons.

On a enfin la date du premier blind, roulement de tambours ... Ce sera top départ le 8 janvier à 8h25 sur la Une télé.