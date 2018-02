The Voice Belgique: "Ce sont les coaches qui pleurent le plus!"

Hier sur la Une avait lieu la deuxième phase des Duels. Au cours des 4 émissions Duels, les talents de chaque coach s'affrontent en duo. Après avoir recueilli différents avis, le coach choisira le talent qu'il gardera dans son équipe.

Quel talent a marqué hier cette deuxième phase de duels ? The Marie-Cécile Voice & talent !

La belle Marie-Cécile brosse les cours un bref instant pour partager avec nous ses impressions sur sa prestation d'hier durant les duels.

C'était un moment suspendu, Marie-Cécile est en duo-duel avec Jeff sur un titre d' Elton John. Un délice, les deux talents sont musiciens, lui au piano, elle au violon, Ils nous proposent une prestation des plus émouvante.

J'ai adoré la prestation avec Jeff, j'ai passé un superbe moment

Et pourtant, cela n'a pas suffit. C'est Jeff qui est retenu par son coach mais... mais... Oui, Marie-Cécile a été volée par Matthew ce qui ne lui garantit pas pour autant de poursuivre l'aventure. Et non Cyril, Marie-Cécile ne lâchera pas le morceau, on ne saura pas si l'aventure continue pour elle ou pas ! Bien essayé tout de même.

La suite donc ? Encore deux semaines de duels, deux semaines pour encore tout espérer, pour s'accrocher et tenter de rester dans ce fauteuil des talents volés.

Mais, Marie-Cécile De Lhoneux ce n'est pas ...

... mais oui, la fille de la cousine de la reine Mathilde ? Mais quelle importance finalement ? Ca rajoute une pression non ? Et non... A l'école cependant, il y a des petits regards qui se retournent du fait qu'on soit "talent The Voice".

"Ce sont des amis qui m'ont inscrite sur un coup de tête durant les vacances" - Et là je me suis dit "oui, on tente l'aventure"

Marie-Cécile était chez BJ, la voilà maintenant sous la note de Matthew.

Mais qui des coaches a fondu en larmes hier ? Eh non ce n'est pas Slimane qui a décroché la médaille, Vitaa lui a volé la vedette ! Ils sont fondants nos coaches, ils sont authentiques, on buzzze pour eux. Et selon Marie-Cécile : des talents et des coaches, oui =>