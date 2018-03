The Voice Belgique... C'est parti pour les Lives !

The Voice Belgique les Lives, c'est dès ce soir !

Petite nouveauté pour cette saison, Maureen sera en duo avec Cécile Djunga - sa nouvelle acolyte vitaminée et pétillante qui recueillera les impressions des Talents dans les coulisses et dans la Connect Room.

Ce matin, on a attrapé Jeff Danès au vol et déjà en route pour le studio de Média Rives pour les Lives de ce soir - Si tôt déjà ? Et oui - au menu du jour : un peu de stylisme, un peu d'habillage, de coiffure, ... rendez-vous donc à 10h30 avec toute l'équipe pour une journée qui s'avère bien chargée. Ca fait pas mal de temps à attendre avant le passage sur scène !

Petit retour sur le blind de Jeff...

C'est avec une chanson pas des plus connues que le talent s'est présenté et pourtant elle fait l'unanimité - tous les coachs se sont retourné.

BJ Scott : une vraie coach... quelqu'un de très patient, quelqu'un qui n'impose pas ses choix. "Le morceau de ce soir je ne le connaissais pas très bien et finalement j'adore l'interpréter". Bj cerne bien les talents qu'elle choisit dans son équipe.

Les duels ce fut pour vous face à Marie-Cécile avec une chanson d' Elton John... Et là c'est vous qui continuez l'aventure. Un duel cruel car c'est tout de même la petite cousine de la Reine Mathilde qui a juste été éliminée à cause de vous... La boulette ! Rire... "J'étais vraiment soulagé qu'elle soit reprise".

Et c'est parti pour le show...

Ce soir, ce sont les Lives et c'est la chanson de Pink "what about us" qu'interprétera Jeff... "Ce sera une toute autre version avec des arrangements extraordinaires". "Cette version sera même plus jolie que l'originale !"...

Je suis assez confiant mais les autres talents sont à 100 % - ça va être difficile mais j'espère que ça passera !