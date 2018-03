Tex, Mosimann et Sarko sont sur le banc des relookés !

Tex, Mosimann et Sarko... Trois personnalités sont sous l'oeil de notre expert en relooking David Jeanmotte ce matin.

8/9 - © Tous droits réservés Tex... auteur du livre "300 blagues à lire aux toilettes". 57 ans - Tempes un peu grises, il a despetites rides et rougeurs au niveau des pommettes. Voici un remède miracle que nous propose David pour atténuer ces rougeurs. C'est de l' Aloe vera et du Calendula mélangés ou alors l'argile blanche ou de l'argile rose mélangé avec du yaourt tempéré. Vous finissez avec un peu d'eau de rose et vos rosacées ne seront plus qu'un mauvais souvenir.

8/9 - © Tous droits réservés Quentin Mosimann... Pour Quentin c'est le relooking à l'envers.. Il a commencé avec les cheveux en pétard, beaucoup de maquillage, ... Là plus il avance moins il y a à faire, il est devenu plus sobre en mode look street; un peu à la Justin Timberlake... Tu es parfait Quentin, ne change rien !

8/9 - © Tous droits réservés Nicolas Sarkozy... Aïe le beau bouton sur le nez... Bon comment on camoufle tout ça David ? On le traite avec un masque : 3 cuillères de miel et 1 de cannelle - On laisse poser 10 minutes puis on enlève avec de l'eau tiède. C'est bien aussi pour traiter les problèmes d'acné de nos ados.