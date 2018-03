Tanaë, Stromae et Henri PFR... Une actu musicale très belge cette semaine !

Tanaë...

Elle est belge, elle est liégeoise... Elle vit son rêve ! Tanaë est ultra talentueuse, du haut de ses 21 ans la jeune artiste a posté des covers sur youtube et c'est là qu'on l'a découvert. Elle a été très vite repérée et a même eu une proposition de s'inscrire à The Voice en France mais la jeune chanteuse a refusé pour garder toute son indépendance, pour faire son propre chemin. Une belle carrière très prometteuse qui s'annonce pour elle. Une artiste à découvrir ! Elle sort un EP avec 4 titres, on vous glisse dans l'oreille "Don't go" qui sonne plus que franchement bien !