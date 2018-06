Tamara 2... En avant première ce soir à Mons & à Bruxelles !

Héloïse Martin était avec nous ce matin dans le 8/9 pour évoquer le film Tamara volume 2 qui sort au cinéma début juillet.

Tamara c'est d’abord une BD franco-belge. Adapté au cinéma, le premier volet était sorti en 2015.

Ah les charmes de Ryane Bensetti ... Tout comme Héloïse, on succombe !

Vous n'avez pas vu le 1 ? Pas grave.... Ce n'est pas obligé pour accrocher au 2 ! La relation ne se passe pas comme prévu - on retrouve les "ex" trois ans plus tard et ils vont se retrouver lors d'une soirée durant laquelle... ! Suspens. Héloïse ne nous en dira pas plus.

Se retrouver nue devant Rayane, enfin en petite tenue ça met la pression ? "Pas du tout, on est devenu amis et non on ne se voit pas en culotte et soutien gorge !".

Prendre 12 kilos pour le tournage du premier était assez facile - C'est de les reperdre qui est plus compliqué !

D'autres projets ? Oui du théâtre avec Richard Berry. Un passage en Belgique est prévu d'ailleurs, ah... petit scoop.

Dans ce 2e volume Tamara (Héloïse Martin) est séparée de Diego (Rayane Bensetti) depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre l'aventure d'étudiante à Paris. En galère d'appartement, elle accepte une colocation. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire !

A voir en avant première à Mons (Imagix) à 19h15 ou à l' UGC à Bruxelles également. Mais comment fait-elle pour se dédoubler notre Héloïse ? Cela intrigue Cyril !

Au casting du film aussi : Sylvie Testud, Bruno Salomone, Blanche Gardin, Jimmy Labeeu et Annie Cordy.