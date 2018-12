Taboulé, Taboulé... Jean-Luc la joue Rap Urbain ce matin !

Ce matin, Jean-Luc Fonck enfile son costume de rappeur urbain pour son titre "taboulé, taboulé" - On va faire péter les capsules, on va se désintégrer les globules ... Ce vendredi on a peur de rien avec Jean-Luc on se lance des défis et c'est bien !

PARFOIS QUAND JE SUIS SEUL AVEC MOI MEME

J’ECOUT’ HALLYDAY C’EST TOUT’ LA MUSIQUE QUE J’AIME

ALLUMER LE FEU CA MET DE BONNE HUMEUR

CA MET DE LA GAIETE CA FAIT DE LA CHALEUR

J’ECOUTE AUSSI PARFOIS LES CHANSONS DE B.B.

QUAND ELLE CHANTE NUE DUR DUR D’ETRE BEBE

JE ME POSE DES QUESTIONS DU SOIR AU MATIN

JE ME POSE DES QUESTIONS ET CA ME REND ZINZIN

POURQUOI EST-CE QU’IL Y A MILLE ET UNE NUITS

ALORS QU’IL N’Y A QUE SEPT NAINS

DEJA QU’ILS SONT TOUT TOUT PETITS

POURQUOI EST-CE QU’ILS SONT MOINS

ILS SONT MEME MOINS

QUE LES CENT UN DALMATIENS

JE TROUVE QUE C’EST PAS JUSTE - NON

JE TROUVE QUE C’EST PAS BIEN

SI TU VEUX T’ABOULER - YO

T’AS QU’A T’ABOULER - YO

TABOULE

TABOULE

SI TU VEUX T’ABOULER - YO

JE CONNAIS UN TUI - YO

TABOULE

TABOULE

EN AVANT ON VA FAIRE PETER LES CAPSULES

ON VA SE DESINTEGRER LES GLOBULES

EN AVANT ON VA FAIRE PETER LES BOUCHONS

ON VA S’ATOMISER POUR DE BON

ON DIT QU’ALI BABA HABITE A FORT JACO

QU’IL S’APPELLE ALI BOBO ET QU’IL EST UCCLOIS

C’EST CE QU’ON RACONTE MAIS JE NE LE CROIS PAS

PARCE QUE JE SAIS QU’ALI BABA C’EST MOI

SI TU VEUX T’ABOULER - YO

T’AS QU’A T’ABOULER - YO

TABOULE

TABOULE

SI TU VEUX T’ABOULER - YO

JE CONNAIS UN TUI - YO

TABOULE

TABOULE

YO - TABOULE

YO - TABOULE

JE SAIS C’ QUE TU VAS DIRE

ALORS NE LE DIS PAS

JE SAIS CE QUE TU PENSES

JE PENSE LA MEME CHOSE QUE TOI

AH NON C’EST PAS MOI QUI RACCROCHE

C’ETAIT DEJA MOI LA DERNIERE FOIS

BON D’ACCORD ALORS ON COMPTE JUSQU’A TROIS

UN …DEUX…UN ….DEUX…TROIS… YO

SI TU VEUX T’ABOULER - YO

T’AS QU’A T’ABOULER - YO

TABOULE

TABOULE

SI TU VEUX T’ABOULER - YO

JE CONNAIS UN TUI - YO

TABOULE

TABOULE

SI TU VEUX T’ABOULER - YO

T’AS QU’A T’ABOULER - YO

TABOULE

TABOULE

SI TU VEUX T’ABOULER - YO

JE CONNAIS UN TUI - YO

TABOULE

TABOULE

YO