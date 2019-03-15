Sur la Route de Paliseul, une chansonnette folk comme on n'en fait plus !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une jolie chansonnette folk pour les enfants...
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES
ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
LA PREMIERE S’APPELAIT CHANTAL
C’ETAIT UNE ORIGINALE
ELLE JOUAIT DE LA TROMPETTE
EN ROULANT A BICYCLETTE
VETUE D’UN PANTALON
EN ACCORDEON
ON VENAIT DE LOIN POUR VOIR CA
C’ETAIT BIEN MIEUX QU’AU CINEMA
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES
ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
LA DEUXIEME S’APPELAIT SOLANGE
ELLE ETAIT PLUTOT ETRANGE
ELLE AIMAIT TOUT CE QUI EST BON
COMME L’ETRANGE DE JAMBON
ELLE ELEVAIT DES ESCALIERS
ET POUR QU’ILS SOIENT BIEN ELEVES
ELLE LEUR DONNAIT DES NUAGES
TOUS LES JOURS AU P’TIT DEJEUNER
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES
ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
LA TROISIEME UN PEU BIZARRE
HABITAIT DANS UNE BAIGNOIRE
ELLE NE SORTAIT QUE LE SOIR
PARCE QUE LE SOIR IL FAIT NOIR
ELLE DISAIT QUE LA DRACHE
C’EST PLUS MOUILLE QUE LA PLUIE
ELLE NE PARLAIT PAS BEAUCOUP
DANS L’FOND C’ETAIT MIEUX AINSI
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES
ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
…
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES
ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
VOUS VOUS DEMANDEZ CERTAINEMENT
POURQUOI JE RACONTE CETTE HISTOIRE
ET VOUS AVEZ BIEN RAISON
DE VOUS POSER LA QUESTION
POUR SAVOIR CE QUI SE PASSE
LA-BAS FAUT ALLER SUR PLACE
FAUT ALLER A PALISEUL
VOIR LES TROIS DEMOISELLES
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
…
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
…
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
…
SUR LA ROUTE DE PALISEUL
…
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