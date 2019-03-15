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Sur la Route de Paliseul, une chansonnette folk comme on n'en fait plus !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une jolie chansonnette folk pour les enfants...

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES

ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

 

LA PREMIERE S’APPELAIT CHANTAL

C’ETAIT UNE ORIGINALE

ELLE JOUAIT DE LA TROMPETTE

EN ROULANT A BICYCLETTE

VETUE D’UN PANTALON

EN ACCORDEON

ON VENAIT DE LOIN POUR VOIR CA

C’ETAIT BIEN MIEUX QU’AU CINEMA

 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES

ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

 

LA DEUXIEME S’APPELAIT SOLANGE

ELLE ETAIT PLUTOT ETRANGE

ELLE AIMAIT TOUT CE QUI EST BON

COMME L’ETRANGE DE JAMBON

ELLE ELEVAIT DES ESCALIERS

ET POUR QU’ILS SOIENT BIEN ELEVES

ELLE LEUR DONNAIT DES NUAGES

TOUS LES JOURS AU P’TIT DEJEUNER

 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES

ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

 

LA TROISIEME UN PEU BIZARRE

HABITAIT DANS UNE BAIGNOIRE

ELLE NE SORTAIT QUE LE SOIR

PARCE QUE LE SOIR IL FAIT NOIR

ELLE DISAIT QUE LA DRACHE

C’EST PLUS MOUILLE QUE LA PLUIE

ELLE NE PARLAIT PAS BEAUCOUP

DANS L’FOND C’ETAIT MIEUX AINSI

 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES

ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

 

 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

IL Y AVAIT TROIS DEMOISELLES

ELLES ETAIENT GENTILLES ET BELLES 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

 

VOUS VOUS DEMANDEZ CERTAINEMENT

POURQUOI JE RACONTE CETTE HISTOIRE

ET VOUS AVEZ BIEN RAISON 

DE VOUS POSER LA QUESTION

POUR SAVOIR CE QUI SE PASSE

LA-BAS FAUT ALLER SUR PLACE

FAUT ALLER A PALISEUL

VOIR LES TROIS DEMOISELLES

 

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

SUR LA ROUTE DE PALISEUL

Retrouvez les 1ères dates  STTELLLA

LE CARABISTOUR DE STTELLLA 

02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT / ROCKERILL (SOLD OUT)

03/03/2019 - KAIN (COMPLET)

05/05/2019 - INCOURT / INC'ROCK FESTIVAL 

21/06/2019 - CHATELET

13/07/2019 - NAMUR

20/07/2019 - SPA / FRANCOS

31/08/2019 - SCENE SUR SAMBRE

 

Plus d'infos sur www.sttellla.be

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