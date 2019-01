- La DH : " Supermarchés : la guerre ne fait que commencer " Arrivée de Jumbo : nouveaux concepts, ouvertures en cascade et rénovations... Il y aura de la casse. Avec une arrivée prévue pour l'automne, ce magasin affichera des prix au plus bas concurrençant les grands enseignes. La compétition est lancée !

Et au cœur de votre quotidien...

- La DH : "Business du souvenir"

Les croisières avec les sosies de Johnny cartonnent.

- La Capitale : "Pneus hiver : c'est le rush !"

De nombreux automobilistes avaient misé sur un hiver clément dans la région du Centre. Les marchands de pneus sont pris d'assaut.

- L'Avenir : "Génération climat : le mouvement s'étend"

Les élèves manifestent pour la troisième fois aujourd'hui dans la capitale. Le mouvement s'étend désormais à Liège, ainsi qu'aux étudiants du supérieur. Certaines écoles sont à fond avec leurs élèves, d'autres refusent de couvrir les absences.

- Le Soir : "Le design des sites web manipule l'internaute"

Appelé "Dark Patterns", les manipulations par le webdesign sont de plus en plus scrutées. En France, la Commission nationale informatique et liberté, vient de publier un rapport étudiant le phénomène.

- Sud presse : "De la nouveauté sur Auvio"

Dès ce jeudi, la plateforme de la RTBF proposera des retransmissions exclusives et une offre élargie.