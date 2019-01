Styx, un film dont on ne sort pas indemne

Glass : un rendez-vous manqué?

Et il y a 20 ans, Night Shyamalan réalisait Incassable. Un film culte, un film de super-héros, déjà bien avant les déferlantes Marvel et DC de ces dernières années, mais surtout un super-héros dans un univers réaliste.

Incassable c’est aussi l’un de derniers bons films de Shyamalan parce qu’après, il nous a aligné les grosses déceptions.

C'est en 2017 avec la sortie de Split et son méchant aux 24 personnalités que Shyamalan fait son retour en grâce.

Cette semaine : sortie de Glass, qui est autant la suite de Incassable, que de Split.

Petit conseil : avant d’aller voir Glass, revoyez Incassable pour bien avoir cette histoire-là en tête pour comprendre la suite.

Aussi, même si on adore l’idée d’un film de super héros différent (sans bagarres interminables et sans effets spéciaux trop exagérés), il n'en reste pas moins fragile. Après Split et son côté très psychologique, on s'attendrait à une même finesse dans Glass, mais le film ne décolle jamais vraiment.

Un rendez-vous quelque peu manqué.