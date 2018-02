Stromae en mode new look !

Stromae et Angelina Jolie... Deux grandes stars passent sous la loupe de notre expert pour un relooking de haute couture !

Stromae... Un changement de look impressionnant ! Il a pris un peu de poids notre homme mais ça lui va bien - la tenue jogging velours - les cheveux longs... Et oui tout lui va ce bel homme. Comme les cheveux ont pris de la longueur, le bon plan brushing est donc de mise. Quels conseils pour un top brushing qui dure plus de trois jours ?Dégotez les astuces de notre expert en un clic...

Angelina Jolie... 42 ans - La belle était à Bruxelles hier en tenue somptueuse - une robe magnifique à col bateau déstructuré - C'est très années 50 - Angelina a reteint ses cheveux en châtain foncé ce qui lui durcit un peu le visage - quand on a le visage rectangulaire on doit avoir une diagonale au niveau du visage ou un bombé ou encore une wave qui est très tendance ! Le fard à paupières prune fait ressortir le vert de ses yeux. Il y a un petit côté trop sombre dans sa tenue - c'est trop total noir ... mais elle a joué la sobre attitude aux vues du contexte et a séduit le public comme toujours.