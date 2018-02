Sting et Shaggy ... Une association surprenante !

Côté musique, il est des gros coups de coeur ce matin pour Julie Compagnon...

Avec au devant de la scène un double retour - un duo bien surprenant : celui de Sting et Shaggy ! Le mélange est détonnant - 44/876 : un album aux sonorités Jamaïcaines - de l'inédit ! Sting sera Président d'honneur des Victoires de la musique vendredi prochain pour la petite histoire.

Autre retour, celui du plus belge des DJ Suisses : notre Quentin Mosimann " Forever" - Un vrai showman notre homme. Il sait mettre l'ambiance - il fait vraiment le show - à voir absolument ! Il convoque à nouveau David Taylor, et oui on ne remplace pas une équipe qui gagne mais cette fois ce sera pour la partie vocale de son tout nouveau single "Forever". Un track d'une efficacité redoutable !