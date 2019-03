Stimuler l'Oreille soulagerait certains maux ?

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous la Une des magazines.

Ciné Télé Revue " Selon cette thérapie, chaque point de l’oreille correspond à un endroit du corps " Les stimuler soulagerait certains maux. Présentation de cette technique mal connue du grand public. Officiellement reconnue par l’OMS en 1987, l'auriculothérapie trouve désormais sa place dans le cabinet de certains médecins généralistes. De quand date cette thérapie? On en trouve les premières traces vers 3500 ans avant J.-C. Mais pour la redécouvrir en Europe, il faut attendre les années 50 et le médecin lyonnais Paul Nogier, qui établit une cartographie du pavillon auriculaire où chaque point correspond à un organe ou une partie du corps humain, l'ensemble représentant comme un fœtus inversé. Quel est son principe? Tout comme l'acupuncture et la réflexologie, l'auriculothérapie se base sur l'utilisation de points réflexes, identifiés dans ce cas sur le pavillon de l’oreille. Sur base des plaintes du patient, le médecin va identifier les points de tension. "?On peut déjà obtenir beaucoup d’informations en examinant l’oreille?: des zones plus rouges, avec de petites veinules…?" explique le Dr Rini Verpraet, auriculothérapeute. Le pavillon de l'oreille est donc conçu comme un tableau de bord du corps humain?: reliés au cerveau par des voies nerveuses, les points permettent d’accéder à l’organe douloureux et de le traiter.

Le Vif/L'Express "Des briques de sable et d’urine" ; - © Tous droits réservés Les douloureux calculs rénaux sont peut-être les premières pierres d’une révolution dans la construction. Des chercheurs de l’université du Cap sont parvenus à créer de véritables briques à base… d’urine humaine et de sable. Ces blocs gris ont l’apparence et le poids des briques habituelles. Et leur résistance conviendrait pour la construction.

Ciné Télé Revue "Les pires concepts télé pour trouver l’amour! " ; - © Tous droits réservés Si certains sont choqués par " Mariés au premier regard ", qu’ils sachent que d’autres émissions vont plus loin dans la quête amoureuse. Nous vous avons compilé le meilleur du pire… Et si l’amour était aussi simple qu’un bisou ? " Love at First Kiss " (L’amour au premier baiser) pousse les candidats célibataires au-delà de leur zone de confort en leur demandant d’embrasser un total inconnu, sans un mot. Objectif de l’expérience?: déterminer si un seul baiser peut conduire à un amour éternel.

Soir Magazine "Arnaques sur «2ememain.be»: prudence ! " ; - © Tous droits réservés Les escroqueries en ligne se multiplient : près de 10.000 cas en 2018. Attention sur le premier site belge de petites annonces prisé par les voleurs de données bancaires. On trouve de tout sur le site " 2ememain.be " : des voitures d’occasion, des montres de luxe, des vêtements, des vinyles, des verres à bière et même une très belle collection d’arnaqueurs. Voici quelques jours, le nº 1 des sites de petites annonces en Belgique (700.000 visiteurs par jour, propriété d’eBay) a sonné lui-même l’alerte, en envoyant à tous ses utilisateurs un mail leur demandant de redoubler de vigilance.

Soir Magazine "Delphine 75% des Belges la soutiennent " ; - © Tous droits réservés D’après un sondage "Soir mag" – Dedicated, vous approuvez en grande majorité l’action en justice menée par l’artiste contre le roi Albert. Le 28 mars, Delphine Boël retrouvera le palais de justice de Bruxelles pour une nouvelle audience de la cour d’appel, l’occasion pour nous de sonder la population belge au sujet de cette démarche, avec l’aide de l’institut de sondage Dedicated. Nous voulions d’abord mesurer la notoriété de cette saga judiciaire, mais voir aussi dans quelle mesure les Belges soutenaient ou non la croisade entreprise par l’artiste pour se faire reconnaître comme la fille légale du sixième roi des Belges. Nous vous avons demandé aussi si dans le cadre de la vérité judiciaire, vous estimiez que le roi devait se soumettre à un test ADN.