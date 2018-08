Stéphane Pauwels sur le banc des relookés...

La Princesse Elisabeth, Nicolas Hulot et Stéphane Pauwels sont sur le banc des relookés et sous l'oeil avisé de notre expert en relooking : David Jeanmotte.

Stéphane Pauwels... 50 ans d'assez petite taille et donc on s'habille plus uniformément - pantalon et chemisier de même coloris. Vous avez un petit cou ? On se joue de la chemise ouverte, comme Stéphane. Vous avez les joues rondes ? Taillez votre barbe avec une ligne - tout ce qui est linéaire diminue le rond de la joue, le volume. On fait un beau dégradé dans les cheveux pour que la tête prenne plus de hauteur !

La Princesse Elisabeth - 16 ans - très bien - très moderne. Mettre la queue haute (la queue de cheval bien entendu - enfin de cheval... Bon on se comprends) ... Mettre la queue haute disait-on sur la calotte - Ça étire tout le visage. Notre Princesse a le petit nez rond et donc ça va étirer le visage.

Nicolas Hulot - La rose de Damas mélangée avec de l'huile de la rose musquée- c'est un anti-vieillissement - raffermissant - cicatrisant - Allez voir tous ces bienfaits de la rose de Damas en huile essentiel c'est imparable. A découvrir de toute urgence !