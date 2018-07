"Statues en Marche"... Ca ne laisse pas de marbre !

Evénement original pour aller fêter le 21 juillet et qui a lieu tout le week-end (samedi et dimanche)!

Evénement original pour aller fêter le 21 juillet et qui a lieu tout le week-end (samedi et dimanche)!

Evénement original pour aller fêter le 21 juillet et qui a lieu tout le week-end (samedi et dimanche)!

Evénement original pour aller fêter le 21 juillet et qui a lieu tout le week-end (samedi et dimanche)!

Evénement original pour aller fêter le 21 juillet et qui a lieu tout le week-end (samedi et dimanche)!

: costumes jusqu’à 25kg et maquillages qui peuvent prendre 3 heures. Sans compter que les statues ne peuvent, normalement pas bouger avant qu’on leur donne une pièce, ce qui peut prendre jusqu’à 25 minutes! Cela demande un entraînement à la fois physique et mental.

: costumes jusqu’à 25kg et maquillages qui peuvent prendre 3 heures. Sans compter que les statues ne peuvent, normalement pas bouger avant qu’on leur donne une pièce, ce qui peut prendre jusqu’à 25 minutes! Cela demande un entraînement à la fois physique et mental.

Performance incroyable : costumes jusqu’à 25kg et maquillages qui peuvent prendre 3 heures. Sans compter que les statues ne peuvent, normalement pas bouger avant qu’on leur donne une pièce, ce qui peut prendre jusqu’à 25 minutes! Cela demande un entraînement à la fois physique et mental.

Performance incroyable : costumes jusqu’à 25kg et maquillages qui peuvent prendre 3 heures. Sans compter que les statues ne peuvent, normalement pas bouger avant qu’on leur donne une pièce, ce qui peut prendre jusqu’à 25 minutes! Cela demande un entraînement à la fois physique et mental.

Performance incroyable : costumes jusqu’à 25kg et maquillages qui peuvent prendre 3 heures. Sans compter que les statues ne peuvent, normalement pas bouger avant qu’on leur donne une pièce, ce qui peut prendre jusqu’à 25 minutes! Cela demande un entraînement à la fois physique et mental.