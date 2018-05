"Star Wars" et "En guerre" se livrent bataille pour être dans la lumière !

SOLO : A STAR WARS STORY

- Film de science-fiction américain/space western réalisé par Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke (Games of Thrones), Donald Glover et Woody Harrelson.

Après une gestation très difficile (renvoi du premier duo de réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, retournage massif de plus ou moins tout le film, fuites internes de la production sur un éventuel tournage catastrophique, etc), voici le 2èmevolet dérivé de la saga Star Wars (après Rogue One en 2016) qui sort près de six mois seulement après le 8èmeépisode canonique, Les Derniers Jedi !

Cette fois, c’est Han Solo, l’intrépide mercenaire campé à l’époque par un Harrison Ford tout roublard, qui a droit à son moment de gloire dans un film entièrement consacré au plus intrépide des pilotes de la galaxie !

Si vous êtes fans de la saga, vous allez adorer ce Solo, vous saurez enfin comment il a rencontré Chewbacca ou par quelle entremise il a réussi obtenir le Millenium Falcon….

En plus, le film est truffé de private jokes, de références aux autres épisodes, bref vous allez kiffer… A condition d’être fan évidemment sinon on va s’y ennuyer sec !

Mais Ron Howard fait le boulot avec une réalisation à l’ancienne, qui convient bien à l’univers Star Wars de la première époque.

Dommage que le charisme du " nouveau " Han Solo, Alden Ehrenreich, décolle moins bien que son Faucon Millenium !