Souvenez-vous de Gilles Vandeweerd... un espoir du cinema belge!

Gilles Vandeweerd était l'invité ce matin pour présenter les derniers épisodes de la série Souviens-toi, ce soir sur la Une à 20h30.

Au casting de cette série entièrement tournée en Belgique, Marie Gilain mais aussi Gilles Vandeweerd, jeune acteur liégeois. Après des études inachevées à Solvay, Gilles a décidé de s’inscrire au Cours Florent, célèbre cours de théâtre, qui a ouvert depuis quelques années une section à Bruxelles. Le théâtre le mène vers la télé et le cinéma, notamment le film Le collier rouge où il donne la réplique à François Cluzet et Nicolas Duvauchelle. Côté télé, Gilles participe à la série La forêt, diffusée sur la Une l’an dernier, aux côtés de Frédéric Diefenthal et Patrick Ridremont.

Dans Souviens-toi, il campe le capitaine Emmanuel Dufois, flic qui enquête sur le décès de la fille de Marie (Marie Gilain). Pour le rôle il a dû apprendre la saut à la perche! Une discipline qui l'a adoré malgré la complexité technique. Sa venue dans le 8/9, nous a permis de découvrir l'humour et la sympathie du jeune acteur, prédit par Paris Match comme le jeune espoir masculin du cinéma belge! A suivre de près donc...