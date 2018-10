Soul Classics in symphony... L'album international d'Helmut Lotti ! Best Of

Le chanteur belge Helmut Lotti était avec nous il y a peu pour nous présenter son nouvel album et ses nouvelles dates belges !

Helmut Lotti nous propose Soul Classics in symphony; son nouvel album studio. Un opus Soul où le chanteur reprend les plus grands tubes de la Tamla Motown, où il rend hommage à Prince et nous propose aussi trois chansons inédites qu’il a signées lui-même.

Un nouvel album - des dates de concert - Un re-retour mais grandiose cette fois pour l'artiste qui vise une carrière internationale !

- Pourquoi l'ouverture à l'international ? "Parce que c'est avec le "golden symphonic orchestra" et parce que c'est à nouveau un album avec un thème : du Soul... blusy - popy ..."

Je voulais un album avec beaucoup de variations - beaucoup de nuances de Soul.

C'est un petit bijou ... "Je voulais vraiment le faire comme "un album d'Helmut Lotti" - c'est pour ça que j'ai écrit ces trois titres moi-même".

J'ai chanté du Elvis donc on peut chanter du Prince non ? Et pourquoi pas du Bob Marley... rire

Il y aura beaucoup de dates en Flandre, en Allemagne, en Suisse.. et puis partout dans le monde !

Chez nous...

Après le succès de sa date à Charleroi l’an dernier, Helmut Lotti repart en tournée en Wallonie :

Le 19 décembre à CHARLEROI au Palais des Beaux-Arts.

Le 21 décembre à LIEGE au Forum.

Le 27 décembre à BRUXELLES à BOZAR.