Solo... Le nouveau spectacle magique de Arturo Brachetti

L’artiste italien Arturo Brachetti était avec nous ce matin pour nous présenter son nouveau one-man-show Solo.

Le maître de la métamorphose Arturo Brachetti est de retour avec un spectacle de magie, d’illusions, de jeux de lumières et de lasers.

Dans Solo, Arturo Brachetti vous emmène dans une maison miniature qui vous ouvre les portes de ses plus grands rêves. En mélangeant décors réels et effets spéciaux, le maestro du changement de costumes vous plonge dans son monde et son imagination. Arturo Brachetti donne vie à 50 nouveaux personnages, comme Merlin, Shrek ou le Petit Chaperon Rouge !

Ce magicien joue 60 personnages sur scène et bat tous les records de vitesse pour se transformer de l'un à l'autre. 1,5 secondes... c'est juste impressionnant au point d'attiser la suspicion du public et des journalistes sur le fait qu'il y ait un jumeau caché quelque part... Mais non... C'est bien le seul, le solo, le vrai, l'unique Arturo qui s'aime de tous ces personnages plus vrais que nature. La magie opère en cette boîte magique au sein de laquelle se déroule le spectacle. Ce show est de haut vol avec une impressionnante technologie mise au point, avec du vidéo mapping, .. der quoi faire rêver. Faut juste pas se planter !

On nous a dit que ... côté amour vous n'étiez pas très fidèle !

Oui je suis infidèle, enfin ça c'était avant. Je suis plus sage maintenant. L'amour c'est un investissement et je mûris ! Fini le coup du plombier dans le placard ? ... Oui "je mûris"

Le 14 décembre à MONS – Théâtre Royal.

Le 15 décembre à LIEGE – Forum.