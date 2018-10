Solidream...Trois ans d'aventure autour du monde à vélo !

Dans le cadre d'Exploration du monde, Siphay Vera était avec nous ce matin pour nous présenter son film Trois ans d’aventures autour du monde.

Avec deux amis d'enfance, Siphay Vera est parti faire un tour du monde (54 000 km) à... vélo! Trois années d'aventures remplies d'obstacles mais aussi de rencontres et d'échanges avec les habitants du monde entier, de l'Afrique de l'Ouest au Yucon, en passant par le Tibet et l'Amazonie.

On a parcouru pendant trois années en continu un voyage autour du globe !

C'était il y a qq années, ... probablement la fougue, et puis on ne réfléchit pas même si on a vraiment pensé à la logistique et puis l'envie de rencontrer les gens c'était ça véritablement l'ADN de ce projet, de ce voyage.

Le point de départ et d'arrivée sont le même mais ensuite ce sont les saisons qui ponctuent nos choix d'itinéraire aussi.

54 000 kms à vélo... Ce qui nous alimentait c'était les rencontres - on restait simple - on a fait avec 8 euros pour manger par personne. On la joue impérativement modeste. 54 000 kms avec le même vélo et comment avez vous assuré face aux incidents techniques ? Avec des pièces que l'on pouvait trouver partout - on avait des vélos assez basiques notamment pour cela.

On a fait un peu d'auto-stop avec nos vélos... mais c'était en circonstance d'urgence !

Ma première paire de pneus à fait 26 000 kms - tout est possible !

On s'est retrouvés face à des serpents aussi - on a une longue perche qui nous a permis de filmer - mais on n'a pas vraiment été face aux dangers - on évitait.

Ca fait 5 ans qu'on est rentré et oui notre regard a énormément changé. On a expérimenté des choses du coup qu'on aurait jamais fait sans ce voyage. On ose plus...

Une aventure qui se partage - une opportunité de découvrir les coulisses de ce voyage des plus insolites !

Rendez-vous pour la projection du film suivi d'un débat :

- Le 3 octobre à BEAUVECHAIN - Salle le vert Galant.

- Le 4 octobre à JETTE - Centre culturel.

- Le 5 octobre à ANDENNE - Salle paroissiale.

- Le 7 octobre à MONT SAINT-GUIBERT - Salle des mariages.

Mais aussi à Ganshoren, Eghezée, Hotton, Jurbise, Linkebeek, Neufchâteau... Toutes les dates sur explorationdumonde.be