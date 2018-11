SNCB : Un Black Friday mensonger?

Ce matin, petit détour au cœur de votre quotidien avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- La DH : "Nouveau coup de théâtre dans le dossier footgate"

Le patron de l'enquête fait partie du conseil d'administration du club de Westerlo.

- La Capitale : "Les vraies raisons de la suspension d'Emmanuelle Praet"

- L'Avenir :

Suite à un contrôle de l'AFSCA, une école ne pourra plus servir de la soupe préparée par une bénévole.

"Harry Potter : élève à l'école des sorciers d'Assesse"

Apprendre les maths et la conjugaison grâce à Harry Potter, c'est ce qu'une enseignante a mis en place dans une école d'Assesse. Une solution efficace pour nos pseudo-sorciers.

- La DH : "Un Black Friday accusé d'être mensonger"

Vendredi, à l'occasion du Black Friday, la SNCB lançait une action claire et attrayante : des tickets aller-retour vers toutes les destinations pour 5€ et ce, pour des trajets entre le 23 novembre et le 14 décembre. Cette offre, qui devait être disponible jusqu'à minuit, sans limitation de billets, s'est vue suspendue à 22H30 en raison d'une affluence trop importante.

Test-Achat va interpeller l'entreprise ferroviaire.

"Coyote renforce sa collaboration avec les autorités"

Depuis ce lundi, Coyote diffuse des messages de sécurité portant sur deux causes majeures d'accidents : la consommation d'alcool et le GSM au volant.

- L'Echo : "Seuls six voyageurs sur dix sont satisfaits de la SNCB"

Dans une enquête menée auprès de pas moins de 4400 voyageurs, 13 paramètres mesurés affichent un score en baisse.

A la première place, la ponctualité qui n'est pas le seul sujet d'agacement pour les utilisateurs.