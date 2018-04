Slimane : Soraya est l'une des plus belles voix de The Voice Belgique !

Ohhh que c'est tôt, que c'est trop tôt ça en ce lendemain de la veille pour notre coach qui vient à peine d'ouvrir un oeil ! Le réveil a été dur, enfin est dur. Slimane tente de nous faire le debrief somnolent de la soirée The Voice d'hier et cela en live et en direct du dessous de la couette. "je vais me réveiller pour de vrai" ! Oui, oui, ... en fait il ne s'est jamais réveillé mais on lui pardonne. Dure dure la vie de coach !

Les prestations d'hier, c'était "bang bang" pour Soraya et Bingo pour elle. Elle décroche ainsi sa place face à Adrien. Le public vote aussi mais avant cela le coach réparti des points entre ses deux talents. "Soraya a été exceptionnelle sur sa chanson - j'ai donné 55 pour elle et 45 à Adrien" - "Je suis très fier de tout ce qu'elle a fait - Adrien a bossé vraiment"

"Soraya est l'une des plus belles voix de ce programme"

Voilà tout ce que l'on a pu extirper des pensées encore un peu embrumées de Slimane. Le suspens restera entier pour la finale qui se jouera mardi prochain. Alors un bon petit café pour toi Slimane et on croise les doigts pour la suite de l'aventure de Soraya !