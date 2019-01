Slimane ne ménage pas le buzzer quand il a un coup de cœur! 

Slimane; coach de The Voice était l'invité du 8/9 ce matin.

Les talents se succèdent et ne se ressemblent pas : c’est ça The Voice Belgique ! Une fois de plus, les candidats devront faire face aux impitoyables fauteuils rouges de Typh, Matthew, Slimane et Vitaa !

Slimane ne ménage pas le buzzer et quand il a un coup de cœur, il ne lâche rien face aux autres coachs. Même s’il était le petit nouveau l’année passée il compte bien leur montrer cette saison de quoi il est capable et annonce que les belles surprises ne font que commencer.