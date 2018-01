Slimane dit le buzzer fou était avec nous ce matin pour le debrief des premiers blinds de The Voice - saison 7 !

Hier, sur la Une, Slimane, Vitaa et Matthew du groupe Puggy ont pris place aux côtés de Beverly Jo Scott dans les fauteuils de The Voice. Top départ pour une nouvelle saison, pour de nouveaux talents avec trois nouveaux coachs.

Et ça commence mal... Le numéro un mondial - The sosie of Elvis Presley n'est pas retenu. "Ma fille ne comprend pas mon élimination". Mais Slimane... Pourquoi vous buzé pas ? On ne recherche pas un sosie vocal - le concept ne s'appelle pas "The sosie". Il a son créneau déjà, il a toutes les raisons de ne pas être triste. Il bénéficie d' un petit coup de lumière via l'émission mais il a son univers, son créneau ... Il n'a aucune raison d'être triste.

Slimane... Le buzzer fou ?

Beh oui - Ca chante en Belgique donc j'y vais !

Un pote de Slimane lui dira " tu sais, le niveau n'est pas l'équivalent de celui de The Voice France"... Et voilà, du coup notre coach buze grave. Avec le recul et au fil des prestations, le coach affinera sa perception et se modérera, le buzer fou deviendrait-il un buzer raisonné ?

Côté talents...

Eliot - 16 ans c'est le talent qui a suscité une incroyable battle entre Slimane et Vitaa. Ils pousseront chacun la chansonnette à l'attention du talent pour se l'arracher, le séduire, pour l'envouter ! Un moment croustillant - une battle d'enfer.

Andrea, la candidate Portugaise a ému Cathy Immelen qui a fondu en larmes en deux secondes dans son canapé - "C'est la première fois que je ressens le pouvoir de la musique, d'une voix ! - j'ai vécu un grand moment chez moi" - C'est effectivement un grand moment qui a fait fondre également Slimane. "Une personne qui vient avec une très belle histoire, elle chante pour les gens qui lui manquent... c'est touchant - elle est venue avec des rêves, avec l'envie de s'en sortir - elle est incroyable cette femme ".

L'actu de notre coach :

J'écris tout le temps. Et donc oui voilà déjà mon second album : Solune sortira à la fin du mois de janvier, un album déjà porté par les titres J’en suis là et Viens on s’aime.

Solune c'est un mélange de soleil et de lune, c'est mon personnage !

Je peux être un fou qui rigole et en même temps un fou qui pleure juste après !

Cet album raconte des trucs que j'ai vécu

En concert le 9 mars au Forum (Liège) / le 4 mai à Forest National (Bruxelles).